工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局

IT之家 7 月 25 日消息，据工信微报公众号消息，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会 7 月 25 日在京召开。会议中强调，相关部门将切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，提升产业发展质量和全产业链优势。

▲ 图源工信微报公众号

会议指出，今年以来我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，IT之家总结归纳如下：

工业经济稳步恢复，上半年，规模以上工业增加值同比增长 3.8%，规模以上制造业增加值同比增长 4.2%。

重点领域实现创新，一批关键技术产品攻关取得重要进展，C919 大型客机实现商业运营，国产首艘大型邮轮顺利出坞。大力培育先进制造业集群，启动国家先进制造业集群培育提升工作。

产业高端智能化发展，工业互联网标识解析体系服务企业超过 27 万家，具有一定影响力的工业互联网平台超过 240 家，各地建设数字化车间和智能工厂近 8000 个。

推进制造业有序转移，举办制造业转移发展对接活动，推动签约一批重大项目。扎实推进中小企业专精特新发展，完善惠企政策，优化企业服务，持续做好防范和化解拖欠中小企业账款工作，加强专精特新中小企业培育，促进大中小企业融通发展取得新成效。

推进信息通信业高质量发展，累计建成开通 5G 基站 293.7 万个，建成 110 个“千兆城市”，“5G + 工业互联网”融合应用加快推进，重大活动通信服务、网络安全和无线电安全保障任务圆满完成。

全面推进开放合作，成功举办中国-东盟新兴产业论坛。

会议强调，要全力推进工业稳增长，切实保障重点产业链自主可控，狠抓传统产业改造升级，着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。

会议还同时强调，同时做好下半年工作，时间紧、任务重、要求高要坚持人民至上、生命至上，扎实做好通信设施防护和应急通信保障、工信应急产品协调保障等工作，深入开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范重特大安全生产事故发生。

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