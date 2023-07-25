我国第三批“千兆城市”总结评估开启，明年上半年公布达标名单

IT之家 7 月 25 日消息，据工业和信息化部新闻宣传中心官方微博 @工信微报 今日消息，工信部今日发布通知，正式组织开展 2023 年度“千兆城市”建设情况总结评估工作。

据官方介绍，此次总结评估工作将面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区，重点评估“双千兆”网络建设情况、“双千兆”用户发展情况、“双千兆”应用创新情况、支持政策情况等内容，将先后按照部署实施、动态评估、抽查评测、总结交流四个阶段开展工作，最终建设情况及达标城市名单将于 2024 年 2-6 月通报。

2021 年 3 月，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划 (2021-2023 年)》，启动实施千兆城市建设方案，从网络建设、用户发展、应用创新等方面提出了七项量化评价标准。自 2021 年以来，工信部开展千兆城市建设行动，各地加快组织建设大力推动双千兆网络建设应用创新和产业发展，目前全国已有 110 个城市达到了千兆城市建设标准。

IT之家汇总第二批千兆城市名单：

张家口、雄安、太原、大同、包头、鄂尔多斯、赤峰、长春、沈阳 大连、泰州、镇江、盐城、连云港、南通、徐州、湖州、嘉兴 台州、温州、合肥、黄山、宿州、芜湖、厦门、赣州、抚州 吉安、萍乡、宜春、鹰潭、滨州、德州、东营、济宁、威海 枣庄、临沂、烟台、淄博、郑州、洛阳、平顶山、新乡、焦作 许昌、南阳、信阳、济源、荆门、宜昌、清远、佛山、南宁 防城港、北海、梧州、贵港、崇左、钦州、来宾、玉林、贺州 河池、三亚、江北区、渝北区、两江新区、攀枝花、宜宾、乐山、雅安 贵阳、遵义、昆明、榆林、酒泉、海东、银川、乌鲁木齐、克拉玛依

首批千兆城市名单（2021 年 12 月发布）：

北京、天津、上海、呼和浩特、南京、无锡、常州、苏州、杭州 宁波、南昌、九江、上饶、济南、青岛、日照、武汉、长沙 广州、深圳、柳州、桂林、百色、成都、泸州、绵阳、眉山 西安、西宁

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