工信部、国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》

IT之家 7 月 26 日消息，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。

IT之家从工信微报公众号获悉，该指南是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018 版）》的继承、延伸与完善，是在对第一阶段标准体系建设情况进行客观总结、对智能网联汽车产业新需求和新趋势进行深入分析后，形成的框架更加完善、内容更加全面、逻辑更加清晰的标准体系建设指南，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。

工信部表示，智能网联汽车是具备环境感知、智能决策和自动控制，或与外界信息交互，乃至协同控制功能的汽车，是推动车联网产业高质量发展、促进世界经济持续增长的重要引擎。当前，我国智能网联汽车产业进入全新的发展阶段，技术加速迭代演进、产业发展不断深化、行业监管需求迫切，对新形势下的标准化工作提出了更高的要求。

工信部介绍，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《国家车联网产业标准体系建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。

下一步，工业和信息化部将深入推进智能网联汽车标准体系建设，继续指导全国汽标委智能网联汽车分标委（SAC / TC114 / SC34）及有关单位，加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度，积极参与国际标准法规协调制定，推进关键标准的宣贯实施，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。

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