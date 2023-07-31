黑客展示恶意 AI 工具 FraudGPT，可自动生成多种网络攻击代码

IT之家 7 月 31 日消息，研究人员担忧的“黑客利用 AI 打造犯罪工具”正逐步变为现实，IT之家早前曾报道，有黑客制作了一个“没有道德限制”的 WormGPT 聊天机器人，可以自动生成一系列钓鱼邮件。

据安全公司 Netenrich 表示，如今又有黑客制造了一个名为 FraudGPT 的恶意 AI 工具，据称“能够生成多种网络攻击代码”，“不到一周已经有逾 3000 名买家下单”。

▲ 图源 Netenrich 公司

▲ 图源 Netenrich 公司

Netenrich 公司研究员 Rakesh Krishnan 声称，FraudGPT 自 7 月 22 日以来，一直在暗网流通，订阅费用为每月 200 美元（约 1429.46 元人民币）、六个月 1000 美元（约 7147.3 元人民币），一年 1700 美元（约 12150.41 元人民币）。

▲ 图源 Rakesh Krishnan

黑客在售卖页表示，该工具可用于编写恶意代码、创建出“一系列杀毒软件无法检测的恶意软件”、检测网站漏洞、自动进行密码撞库。

黑客声称，“该恶意工具目前已经售卖了超过 3000 份”。但目前该恶意 AI 工具的实际效果并不得而知，安全公司 Netenrich 目前还在针对该 AI 工具进行更多调查，预计他们将在近日披露更多相关细节。

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