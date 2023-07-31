零跑汽车发布“四叶草”中央集成式电子电气架构，可通过两枚芯片实现“四域合一”

IT之家 7 月 31 日消息，今日下午，零跑汽车发布中央集成式电子电气架构，命名为“四叶草”。官方表示，“四叶草”寓意向阳开放、迭代力强，与零跑全新架构“四域合一”的特征相符合。

据介绍，零跑“四叶草”架构将融合座舱域、智驾域、动力域、车身域，未来基于该架构研发的车型将拥有更高的集成度，可以实现无感 OTA、个性化功能集成等。

值得注意的是，该架构使控制器数量从 42 个减少至 28 个，线束从 1800 米减少至 1500 米，数据宽带可从 100Mbps 增加至 1000Mbps，电源管理模式也能从 10 余种增加至 30 余种。此外，官方号称使用两颗芯片实现中央超算，具备“高算力、快通讯、低时延”的特征。

该平台提供了标配 / 中配 / 高配三种解决方案，以供后续车型根据定位适配：

标配解决方案

高通骁龙 8155 + 恩智浦 S32G 中配

‎支持 6-12 个扬声器

‎支持 4 个屏幕及 AR-HUD

‎支持 4 路环视摄像头

‎支持 12 层超声波量达

‎中配解决方案

‎高通骁龙 8295 + 恩智浦 S32G 高配

‎最大支持 20 + 扬声器 （外置功率放大器）

‎最大支持 4 路 2.5K 分辨率，1 路 1080P，2 路 720P

‎支持 4 路环视摄像头

‎支持 L2 / L2 + 级智能辅助驾驶

‎高配解决方案

‎8295 + 恩智浦 S32G 高配 + 英伟达 OrinX

‎最大支持 20 + 扬声器 （外置功率放大器）

‎最大支持 4 路 2.5K 分辨率，1 路 1080P，2 路 720P

‎支持 4 路环视摄像头

‎支持 4 路盲区摄像头、4 路盲区角雷达

‎支持激光雷达、高精地图

‎支持 L2++ 级高阶智能辅助驾驶

其中，高通骁龙 8295 芯片可用于实现 ACC 等 L2 级智能驾驶，同时还能与智能座舱深度融合，并集成功放、环视、疲劳监测等功能。

软件架构方面，“四叶草”架构支持多系统软件深度融合，可实现更强交互和用户体验。同时，该架构还预留了超过 500 个接口，可实现声 / 光 / 门窗 / 屏幕 / 灯组 / 屏幕 / 空调等软硬件接口个性化自定义。

IT之家此前报道，该架构将实现国内首家中央超算平台量产，基于此架构全新平台研发的首款全球车，将于 9 月在慕尼黑车展亮相。之前也有消息称有境外企业正在与中国造车新势力零跑汽车洽谈技术合作，已有实质性进展。一旦合作达成，零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。零跑在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等诸多智能汽车核心领域均有布局，通过技术输出，可以成为零跑的第二利润来源。

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