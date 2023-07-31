吉利将发布全球首个汽车行业全场景 AI 大模型，银河 L6 预计 9 月上市

IT之家 7 月 31 日消息，吉利汽车今日的内部大会上，CEO 淦家阅透露，吉利汽车已具备全栈自研的 AI 大模型技术，将于下半年对外发布。

淦家阅介绍称，该模型将是“全球首个汽车行业全场景大模型”，也是“应用场景最丰富”的 AI 大模型，包括绘画、音乐、语言等功能。同时，该大模型也具备自动驾驶 AI 大模型能力，号称实现十亿级别、百亿级别、千亿级别数据大模型全覆盖。

其中，吉利旗下银河新能源的第二款新车型 L6 将首搭车外语音交互、AI 音乐 MV 、AI 儿童绘本、WOW 壁纸 1.2 版等 AI 智能交互技术，预计 9 月上市。

IT之家此前报道，吉利银河 L6 长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。动力部分，新车配备了来自极光湾科技有限公司的发动机，排量为 1.5 升，最大功率可达 120kW，工信部公告中提供的最高车速为 235km/h。这台发动机将与电动机组成新一代雷神智能电混 8848 系统，也将配备“神盾”电池安全系统。

该车曾在本月中旬举行官方性能测试，测试结果显示，该车零百加速时间为 6.3 秒，80-120km/h加速时间为 3.7 秒，在“高环极速”测试模式下，其最高时速可达 247km/h。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。