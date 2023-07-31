索尼 PS5 游戏机 Beta 固件更新：支持辅助手柄、杜比全景声、8T M.2 SSD

IT之家 7 月 31 日消息，索尼今日为 PS5 游戏机发布了新款 Beta 固件（未公布具体版本号），官方称，该 Beta 固件支持双手柄、杜比全景声，并改善了系统 UI，另外还添加了 8TB M.2 SSD 硬盘支持。

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

据悉，当下只有美国、加拿大、日本、英国、德国和法国区服的 PS5 玩家可以进行 Beta 固件测试，国服 PS5 玩家无法直接进行测试体验相关功能。

IT之家整理汇总相关更新信息如下：

辅助功能更新

双手柄支持

现在，用户可以将第二个手柄分配给一个帐户作为辅助手柄，并使用两个手柄来操作 PS5 主机，就像使用一个手柄一样。官方表示，“此功能为玩家引入了一种能够与他人合作享受游戏的新方式”。

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

据悉，该功能支持所有兼容 PS5 的手柄，玩家需要进入 [设置]>[辅助功能]>[控制器]，开启相关功能。

系统 UI 触觉反馈

玩家可以在使用 DualSense 手柄、DualSense Edge 手柄或 PS VR2 Sense 手柄控制 PS5 时，选择打开触觉（震动）反馈效果。

在启用该功能后，部分系统声音效果将通过手柄震动进行反馈，可以在一定程度上增强玩家的沉浸感。

支持兼容的杜比全景声音频设备

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

拥有杜比全景声设备（如音箱、电视或家庭影院系统）的玩家现在可以使 Tempest 3D AudioTech 驱动的杜比全景音频。

社交功能更新

“派对”用户界面更新

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

玩家现在可以邀请他人加入“私人派对”，并现在向其他群组发送“任何人都能加入”或“私人”的派对邀请，此前玩家仅能向单名玩家发送派对邀请。

共享屏幕预览

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

参与“派对”的玩家可以看到“派对”中其他玩家的屏幕画面。

轻松加入朋友的游戏活动

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

玩家可以通过按下选项按钮并选择 [加入游戏]，或选择他们个人资料卡上的“加入”按钮，直接加入朋友的游戏。

游戏数据中心

玩家可以在“游戏数据中心”看到他们参加了多少场比赛、达到的最高名次、下一场比赛的开始时间。

用表情符号回复消息

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

玩家现在可以使用表情符号对消息添加反应，官方表示，这可以更快、更轻松地与朋友沟通。

易用性功能

直接在游戏库中搜索游戏

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

官方表示，玩家现在可以直接在游戏库中搜索内置的游戏。

静音 PS5 开关机音效

现在，玩家可以自由调节 PS5 开关机音效大小，乃至直接关闭该音效。

支持 8TB M.2 SSD

玩家现在可以使用最大容量为 8TB（此前为 4TB）的 M.2 SSD 来扩大 PS5 的存储空间。

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