长城汽车面向暴雨受灾用户推出 6 项爱心关怀服务，含免费检测 / 救援、更换零件优惠等

IT之家 7 月 31 日消息，今日长城汽车官方公众号发文宣布，针对北京、天津、河北、福建、浙江、山西、山东、河南等受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，旗下五大品牌（IT之家注：坦克、哈弗、长城炮、魏牌、欧拉）现推出 6 项“爱心关怀”服务，即日起至 8 月 31 日期间有效：

无忧救援：24 小时救援守护、50km 免费拖车救援

免费检测：进站车辆免费检测、三电系统深度检测

维保优惠：泡水车辆维修相关配件材料 85 折、工时 7 折优惠

高效理赔：专人跟进、开辟保险理赔专属绿色通道

延时维保：预约用户售后维保、接待延时至晚 10 点

全车消毒：水淹车辆维修完毕提供全车免费消毒

此外，理想汽车今天也公布了“极端天气用户关怀计划”，因此次台风及强降雨影响造成的零部件维修更换不影响整车质保。该计划包含 7×24 小时道路救援、快速理赔维修、免费检查或更换充电线路或充电桩、免费检查涉水零部件、此次更换零部件继续享受终身质保等权益。

后续如有车企跟进并推出类似措施，IT之家将会持续关注，在此提醒上述地区网友时刻注意安全，做好防范工作。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。