华为云盘古气象大模型上线欧洲中期天气预报中心官网，可免费查看未来 10 天数据

IT之家 7 月 31 日消息，华为官方今晚宣布，华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网（点此查看）。在网站上，全球天气预报员气象爱好者和普通公众，都可以免费查看盘古对未来 10 天全球天气的预测。

欧洲中期气象中心（ECMWF）还公布了盘古气象大模型今年 4-7 月和欧洲数值模式的对比测试报告，报告显示盘古大模型在一系列气象学家关心的精度指标和极端天气预报中都展现出优势。报告指出，以盘古为代表的 AI 方法将改变近些年数值天气预报精度提升缓慢的瓶颈。

华为表示，受限于气象观测的准确度，大气系统中物理过程的复杂性，传统数值方法所需计算资源规模巨大，全球中期天气预报的有效性每 10 年才提高 1 天。而数据驱动的 AI 方法将改变渐进的发展，成为一种革命性力量，以更低的计算成本、快速实现高精度的预测。

ECMWF 加入了一系列数据驱动的 AI 预测模型，作为其平台解决方案的一个部分，在网站中共展出了六个维度的盘古预报图，分别是：

平均海平面气压和 850 hPa 风速

500 hPa 高度和 850 hPa 温度

平均海平面气压和 200 hPa 风

不同压力水平下的温度和位势

海平面 2 米温度和 10 米风量

不同压力水平下的风和位势高度

华为称，这些信息对于预测天气系统的发展、风暴路径、空气质量和气候模式等都至关重要。

据IT之家此前报道，本月早些时候，国际顶级学术期刊《自然》（Nature）杂志正刊登载了华为云旗下的盘古大模型研发团队的研究成果，这也是近年首篇由中国科技公司作为唯一署名单位，在《自然》正刊发表的论文。

值得一提的是，盘古气象大模型也在今年第 5 号台风“杜苏芮”路径的预报中获得运用。自它登顶《自然》正刊后，越来越多的气象爱好者开始关注盘古预报的结果。

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