华为系统云翻新功能正式上线，华为 P40 和 Mate30 手机率先体验

IT之家 8 月 8 日消息，据IT之家网友反馈，华为系统云翻新功能现已正式上线，每日预约名额有限。目前，今日已无预约名额，可预约次日名额。

操作页面显示，用户通过我的华为 App -“服务”-“快捷服务”进入系统云翻新界面，然后按照仅需“云备份”、“恢复出厂设置”、“云恢复”等步骤即可完成华为系统云翻新。目前，该功能仅支持华为 P40 和 Mate30 系列手机。

使用说明：

1.微信分身及 QQ 分身暂不支持云备份，建议使用应用自带的“聊天记录迁移”备份。

2.云备份完成至云恢复期间使用产生的数据，将不会备份，请务必在 20 小时内进行恢复出厂设置，并在恢复出厂设置后 4 小时内进行云恢复。

3.为确保备份安全，备份前将对应用进行安全扫描

4.建议在闲时进行云备份。备份过程中，尽量避免产生新的应用数据 (微信、QQ 等)。

5.数据量大的情况下，云备份 / 云恢复用时长，建议一直插着充电器且保持 WLAN 连接状态，进行云备份 / 云恢复。

6.在极端环境下 (如系统异常)，部分应用数据可能无法恢复建议在开始翻新前将重要数据备份到另一台设备上。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。