5299 元起，联想推出 ThinkBook 16+ 锐龙版 2023 笔记本电脑：RTX 4050 独显版 7999 元

IT之家 7 月 31 日消息，今年 3 月份，联想就推出了 ThinkBook 14+/16+ 2023 酷睿版，售价 6299 元起。

现在，联想推出了搭载 AMD R7-7840H 处理器的 ThinkBook 14+/16+ 锐龙版，起价均为 5299 元，不过 ThinkBook 16+ 锐龙版有 RTX 4050 独显型号可选。

R7-7840H、集显、16G / 1T、2.5K 120Hz 首发价：5299 元

R7-7840H、集显、32G / 1T、2.5K 120Hz 首发价：5999 元

R7-7840H、RTX4050 独显、32G / 1T、2.5K 120Hz 首发价：7999 元

ThinkBook 16+ 2023 搭载 AMD 新一代锐龙 7000 系列 R7-7840H 处理器，板载 16/32GB LPDDR5 6400 内存，标配 1TB 固态硬盘（IT之家注：额外提供一条 M.2 2280 硬盘位）。

它采用了 2.5K 全面屏，支持 120Hz 刷新率和 DC 调光，拥有 350nit 亮度、100% sRGB 高色域以及 TÜV 硬件低蓝光认证和 TÜV EyeSafe 护眼认证。

该系列笔记本最高配备 71Whr 大容量电池，30 分钟充电 55%，还有 FHD 1080P 超清摄像头，支持 IR 人脸识别，支持 Wi-Fi 6 以及蓝牙 5.2，配备 USB 4、隐藏式 USB 2.0、HDMI、RJ45、SD 读卡器等。

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