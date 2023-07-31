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5299 元起：联想 ThinkBook 14+ 锐龙版 2023 笔记本预售，R7 7840H 处理器

2023/7/31 17:19:53 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Toddundefined 的线索投递！

IT之家 7 月 31 日消息，联想 ThinkBook 14+ 锐龙版 2023 笔记本上新两个版本，搭载 R7 7840H 处理器，首发价 5299 元起。

  • 16GB + 1TB 市场价 5699 元，首发价 5299 元

  • 32GB + 1TB 市场价 6499 元，首发价 5799 元

配置方面，2023 款联想 ThinkBook 14 + 锐龙版配备 2.8K 90Hz 高分屏，支持 100% sRGB 色域（典型值）、DC 调光，屏占比达 90%；配备 FHD 1080p 摄像头，支持 IP 人脸识别。

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该笔记本配备 62Whr 大容量电池，30 分钟充满 65%；M.2 2280 双硬盘位，主板集成 16GB 或 32GB LPDDR5 内存；AMD Radeon 780M 集成显卡，提供 USB 4.0、隐藏式 USB 2.0、HDMI、RJ45、Micro SD 读卡器等接口。

新款联想 ThinkBook 14+ 锐龙版 2023 笔记本今晚 6 点开启预售，8 月 8 日正式开售，IT之家小伙伴可以前往电商平台抢购。

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关键词：ThinkBookThinkPad

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