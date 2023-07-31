特斯拉上半年在加州销量反超丰田等油车厂商，Model Y 最为畅销

7 月 31 日消息，随着产量的提升，特斯拉的交付能力也明显增强，他们电动汽车在多个市场已占有重要比重，超过了部分燃油汽车厂商。

在特斯拉之前的总部所在地加州，他们电动汽车的销量就比较可观，在上半年新注册量中所占的比重超过了 10%。

特斯拉在加州上半年新车注册量中的比重超过 10%，源自加州新车经销商协会。

加州新车经销商协会的数据显示，今年上半年加州新注册 905,752 辆汽车，同比增长 11.6%，其中特斯拉电动汽车新注册 123,482 辆，同比增长 36.7%。

按加州新车经销商协会公布的数据，特斯拉电动汽车在上半年加州新注册车辆中的比重，就达到了 13.63%。

加州新车经销商协会的数据还显示，特斯拉 Model Y 是上半年加州销量最高的汽车，新注册 74765 辆，在豪华紧凑型 SUV 这一细分领域的份额高达 68.2%，超过丰田凯美瑞、丰田 RAV4、福特 F 系列等一众油车。

作为 Model Y 投产之前特斯拉产量最高车型的 Model 3，上半年在加州也有不错的销量，新注册 41718 辆。

特斯拉旗下的另外两款电动汽车 Model S 和 Model X，上半年在加州新注册 1900 辆、5099 辆。

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