全球最高安全标准，中国广核宣布我国自研第三代核电华龙一号又获批 2 台机组

IT之家 7 月 31 日消息，中国广核宣布该公司联营企业福建宁德第二核电有限公司的宁德 5 号及 6 号机组已获得国务院核准，后续在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后即可开始建设。

据介绍本次核准的宁德 5 号及 6 号机组均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1210MW。

截至 2023 年 7 月 31 日收盘，中国广核报收于 3.11 元，上涨 1.63%，换手率 0.39%，成交量 151.91 万手，成交额 4.69 亿元。

IT之家查询公开资料获悉，宁德核电站位于中国福建省宁德市福鼎市太姥山镇备湾村，距市区南约 32km，东临东海，北临晴川湾，是中国第一座在海岛上建设的核电站。

华龙一号是我国基于三十余年核电研发、设计、建设和运行经验，自主研发并成功建设的先进三代压水堆核电技术，在设计、设备、燃料、软件、建造、运行维护等领域均具有完整的自主知识产权。

在安全方面，华龙一号创新性采用“能动加非能动”的安全设计理念，设置了完善的严重事故预防和缓解措施，充分吸收了福岛事故经验反馈，满足我国和国际最新核安全法规标准的要求，在安全、技术和经济指标上达到或超过了国际三代核电用户需求。

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