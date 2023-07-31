比亚迪海豚车型在马来西亚上市，9.99 万林吉特起

IT之家 7 月 31 日消息，比亚迪联合森那美汽车（Sime Darby Motors）在马来西亚推出了海豚车型，这是继 BYD ATTO 3 车型后，比亚迪在马来西亚推出的第二款纯电动汽车。

比亚迪海豚标准续航版售价 9.99 万林吉特（IT之家备注：当前约 15.7 万元人民币），长续航版售价 12.49 万林吉特（当前约 19.6 万元人民币）。作为对比，比亚迪海豚在中国的售价为 11.68 万-13.68 万元。

图源比亚迪公众号

马来西亚版海豚长宽高分别为 4290/1770/1570mm，轴距 2700mm，采用贯穿式 LED 大灯和几何尾灯设计。

新车内饰配备 12.8 英寸智能旋转触摸屏、六扬声器音响系统，长续航版增加了全景玻璃天窗、无线充电板、6 向电动主驾调节座椅等，前排座椅增加了通风功能。

动力上，标准续航版搭载最大功率 70kW 的电机 + 44.9 kWh 锂铁电池，NEDC 续航里程可达 410 公里；长续航版搭载最大功率 150kW 的电机 + 60.48kWh 电池组，NEDC 续航里程可达 490 公里，零百加速仅 7 秒。

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