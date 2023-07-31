消息称保时捷曾向比亚迪、理想汽车和蔚来寻求合作，但均遭拒

IT之家 7 月 31 日消息，上周三，小鹏汽车与大众汽车宣布达成战略合作，双方将联合开发两款 B 级纯电车型，以大众品牌身份在国内销售。

保时捷当时时间周三表示正考虑投资至高 33 亿美元（IT之家备注：当前约 235.95 亿元人民币）建厂，目前正与潜在的金融和战略合作伙伴洽谈有关事宜。

根据汽车分析师 @Jas0nYu 分享的情报，大众旗下保时捷曾向比亚迪、理想和蔚来寻求过平台合作，但最终都被拒绝。他认为，小鹏与大众合作是各取所需，而日韩品牌会逐渐放弃中国市场。

保时捷上周表示，该公司正面临加快电动化转型的压力，包括纯电 Macan 在内的多款主要电动汽车因为软件故障，上市时间不得不推迟。同时，由于零部件供应短缺，保时捷唯一一款纯电车型 Taycan 的交付量也在上半年下降了 5%。

保时捷 CEO 奥博穆称，由于大部分车辆在德国生产，因此在德国附近增加电池产能“或许是合理的”。与此同时，申请流程简单、《通胀削减法案》有关条文使美国对保时捷的吸引力与日俱增。

当前，保时捷拥有一家研究高性能电池的合资企业 Cellforce，且已在德国西南部投资建设了一座 1.3 GWh 的工厂。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。