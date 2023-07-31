85 英寸 7999 元，TCL T7H 系列电视今日开售：HDR 1300nit、无开关机广告

IT之家 7 月 31 日消息，TCL 官方今晚宣布：T7H 系列电视正式开售，首发价 3199~7999 元。

55 英寸 3199 元

65英寸4399 元

75 英寸 5999 元

85 英寸 7999 元

以 85 英寸型号为例，这款电视搭载领曜芯片 M2、TXR 画质增强引擎，配备 4GB+64GB 存储，采用 A++ 广角超显屏，拥有 330 独立分区动态背光，支持全通道 4K 144Hz 画面，支持 HDR 1300nit 亮度、96% DCI-P3 色域、16bit 单区动态精修、1300 万：1 的动态对比度。

其他方面，这款电视还有 2.1 声道、5 单元 70W+20W 低音炮、金耳朵调音，宣称可实现 Hi-Fi 级专业音响，支持 Dolby Vision・Atmos 杜比视界以及杜比全景声，提供 HDMI2.1、USB 3.0 等接口，支持 NFC 一碰即投、灵控桌面、超高频 PWM 调光、自然光、防蓝光、MEMC 运动防抖技术、无开关机广告、0.7s 快速开机、0.5s 开启应用等。IT之家附参数详情：

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