任天堂称将很快推出高规格主机，足以运行《使命召唤》

IT之家 7 月 27 日消息，根据之前的各路爆料，新一代任天堂 Switch 掌机的开发工作可能已经接近尾声，有望在明年发售。

欧盟最近公开了关于微软收购案的细节文档，其中提到任天堂和微软就《使命召唤》签订 10 年协议后，希望能在自家主机上“反映出这些游戏的技术特征”，并将很快推出一款更高规格的主机，并将成为对 Xbox 和 PlayStation 更有力的竞争 。

不过，欧盟委员会没有提供任何证据表明任天堂何时推出下一代游戏机，以及这种新机的硬件规格能否与索尼和微软当前几代游戏机的规格相当。在这方面，任天堂提出，“任天堂在多个场合公开地普遍肯定了持续开发工作的过程”。

之前 FTC 的法庭文件还曾提及，微软预计任天堂将于明年推出新款 Switch 游戏掌机。

根据动视暴雪 CEO 的说法，任天堂下一代游戏机的信息性能接近索尼 PS4 和微软 Xbox One。目前来看，这款新机性能不会比索尼 PS4 更强，但也足以运行《使命召唤》。

虽然官方没有透露下一代 NS 的具体信息，但任天堂总裁古川俊太郎已经暗示过这款新机的存在。

当他被问及任天堂 Switch 继任者时表示，任天堂希望“尽可能地让客户顺利过渡”从 Nintendo Switch 到后续游戏机，而他们计划利用 Nintendo Account 系统来实现这一目标。

今年早些时候有传言称，《塞尔达传说：王国之泪》发布后，任天堂 Switch 游戏将会减少，以便为 Switch 继任者的明年发布做好准备。

任天堂称，他们正在“为突破未知领域”而仍在探讨中，IT之家附具体回应如下：

・将来的硬件式样仍在讨论中。

・目前不会保证新主机一定会回溯游玩 Switch 游戏。

・虽然下载游戏比例提高，今后还是想要发展软、硬一体类型的主机。

・虽然 Switch 已经登场第七年，不过还是在考虑要突破未知领域。

・游戏方面依然会倾注全力。

・关于未来新世代游戏机的倒卖问题强调会满足市场需求。

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