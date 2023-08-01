苹果史上第二张支票拍卖，乔布斯和沃兹签名

IT之家 8 月 1 日消息，近日，一批罕见的苹果公司收藏品在 RR 拍卖网站上开拍，其中包括苹果公司史上第二张支票，由史蒂夫・乔布斯和史蒂夫・沃兹尼亚克两位联合创始人签名，以及一台能正常运行的 Apple-1 电脑，另外还有一部未拆封的原装 iPhone 手机等。

据介绍，这张支票是苹果公司于 1976 年 3 月 19 日开出的，金额为 116.97 美元（IT之家备注：当前约 838 元人民币），抬头为 Ramlor, Inc. 这是一家位于帕洛阿尔托的印刷电路板制造商。这张支票是苹果公司开设第一个银行账户后发出的临时支票，编号为“2”，它比苹果公司正式成立的日期还要早 13 天。当时，乔布斯、沃兹尼亚克和罗纳德・韦恩三人在 4 月 1 日签署了合伙协议，正式创立了苹果电脑公司。根据协议，两位史蒂夫各持有公司 45% 的股份，韦恩持有 10% 的股份。此外，协议还规定任何超过 100 美元的支出都需要两位合伙人的批准 —— 这也许是为什么这张支票需要乔布斯和沃兹尼亚克两人的签名的原因。基于这张支票的日期，有理由推测它与第一台 Apple-1 电脑有关。Apple-1 是苹果公司推出的第一款个人电脑，当时只是作为一个电路板套件供爱好者自行焊接。后来，在加州山景城的 The Byte Shop 商店老板保罗・特雷尔的建议下，苹果公司开始提供组装好的电脑。这张支票的起拍价为 5 万美元以上，截止日期为 8 月 24 日。

另外一个吸引人的拍品是一台能正常运行的 Apple-1 电脑，装在一个手工制作的外壳里，并且有沃兹尼亚克在原型区域签名的“Woz”。这台电脑是现任主人于 1980 年在马萨诸塞州弗雷明翰市的计算机爱好者展上购买的，并且在整个 80 年代都在使用。它于 2023 年 5/6 月由科里・科恩在 myapplecomputer 实验室进行了修复，并可应要求提供其运行的视频。科恩还为这台电脑提供了一份详细的技术状况报告。这台电脑的起拍价为 20 多万美元，截止日期也是 8 月 24 日。

除了上述拍品外，这次拍卖还包括以下一些罕见的苹果公司相关物品：

史蒂夫乔布斯手写广告

史蒂夫乔布斯签署房地产文件

史蒂夫乔布斯与 Microsoft Word 签约

密封原装 8GB iPhone

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