苹果 iOS / iPadOS 17 发布 Beta 4 修订版和第二个公测版

IT之家 8 月 1 日消息，苹果今天面向公测成员，发布了 iOS / iPadOS 17 的第 2 个公测版（内部版本号为 21A5291j）本，邀请非开发人员也能测试新功能 / 新特性。

苹果今天还面向开发者，发布了修复版 iOS / iPadOS Beta 4（内部版本号同样为 21A5291j），相比较大约 1 周前发布的 Beta 4（内部版本号为 21A5291h），修复了一些 BUG，IT之家查询苹果官方网页，并未发现新版本引入新的功能。

注册的开发人员可以通过打开“设置”应用程序，转到“软件更新”部分，点击“Beta 版更新”选项，然后打开 iOS 开发人员测试版来选择进入测试版。请注意，需要与开发者账户关联的 Apple ID 才能下载和安装测试版。

iOS / iPadOS Beta 4 主要新增功能是“Standby” 的简体中文译名从“待机”改为了“待机显示”。

平安功能已经登陆国行，苹果 iPhone “平安确认”是 iOS 17 新功能：你到达目的地就会自动通知朋友，如果发生意外系统会即时分享位置状态。

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