微软开始提供 Xbox 无线手柄的更换零件，方便 DIY 维修

IT之家 8 月 1 日消息，微软在 6 月份曾宣布，将为其 Surface PC 产品提供官方更换零件，以便 DIY 设备维修爱好者自行购买。今天，该公司悄悄地扩大了这一计划，新增了 Xbox 无线手柄和 Xbox 精英手柄 2 代产品的更换零件。

微软商店网站的页面显示，这些更换零件包括两款手柄的上盖和按键。此外，微软还出售 Xbox 手柄的输入电路板和电机组件等部件。这些零件都有一年的保修期。

IT之家注意到，微软在一个新的支持页面上明确表示，这些零件只应该用于已经过了正常保修期的 Xbox 手柄。在另一个支持页面上，微软补充说：

这类维修需要一定的技术水平，适合于爱好者、专业人士或有电子拆装经验的人士。如果这是您第一次尝试进行维修，请小心并遵循我们的安全建议和分步指导。

微软还表示，维修手柄需要一些工具，这些工具并不是由微软直接销售的。它们包括塑料撬棒、TR8 和 T5 Torx 螺丝刀头和塑料镊子。微软提供了 PDF 文件，并在 YouTube 上发布了视频教程，指导用户如何维修 Xbox 无线手柄和 Xbox 精英手柄 2 代。

不过，微软也声明，如果不遵循维修指南、不使用正确的工具或使用非微软直接销售的零件，“可能会导致严重的人身伤害、死亡和 / 或对产品或其他财产造成损坏。”

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