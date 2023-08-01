龙芯 3A6000 国产桌面处理器研制成功！对标英特尔 10 代酷睿，4 核 2.5GHz

IT之家 8 月 1 日消息，龙芯中科今日上午宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。
根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果，龙芯 3A6000 四核处理器在 2.5GHz 运行频率下，SPEC CPU 2006 base 单线程定 / 浮点分值分别达到 43.1/54.6 分，SPEC CPU 2006 base 多线程定 / 浮点分值分别达到 155/140 分，双 DDR4-3200 内存通道 Stream 实测带宽超过 42GB/s，Unixbench 实测分值超 7400 分。综合相关测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与英特尔公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。
IT之家注：上述测试结果基于龙芯 3A6000 4 核 8 线程 2.5GHz CPU，8GB DDR4 3200 内存，256 NVME 硬盘，Loongnix（V20.4）操作系统，LoongArch64 gcc8.3 编译器测试平台。
龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch）。龙架构从顶层架构，到指令功能和 ABI 标准等，全部自主设计，无需国外授权。龙架构得到了上百个与指令系统相关的国际软件开源社区的支持，得到了统信、麒麟、欧拉、龙蜥、鸿蒙等操作系统的支持，得到了 WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议等基础应用的支持，已形成与 X86、ARM 等并列的基础软件生态。
龙芯 3A6000 处理器是龙芯第四代微架构的首款产品，集成 4 个最新研发的高性能 6 发射 64 位 LA664 处理器核。主频达到 2.5GHz，支持 128 位向量处理扩展指令（LSX）和 256 位高级向量处理扩展指令（LASX），支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共 8 个逻辑核。龙芯 3A6000 片内集成双通道 DDR4-3200 控制器，集成安全可信模块，可提供安全启动方案和国密（SM2、SM3、SM4 等）应用支持。
较上一代龙芯 3A5000 桌面 CPU，龙芯 3A6000 在相同工艺下单线程性能提升 60% 以上，全芯片多线程性能成倍提升。龙芯中科正在研发的服务器 CPU 将比上一代 16 核龙芯 3C5000 以及 32 核龙芯 3D5000 服务器 CPU 性能成倍提升。
龙芯 3A6000 与龙芯 3A5000 等龙架构 CPU 实现软件兼容。日前，龙芯向 Linux 内核上游社区提交了支持 3A6000 超线程功能的补丁，以支持对 3A6000 超线程功能检测和调度的增强特性。龙芯 3A6000 进一步完善和提升了软硬协同的二进制翻译水平，可以运行更多跨平台应用，并满足各类大型复杂桌面应用场景。
龙芯 3A6000 产品正式发布和上市时间暂未公布，大家可以期待一下。
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