龙芯 3A6000 国产桌面处理器研制成功！对标英特尔 10 代酷睿，4 核 2.5GHz

IT之家 8 月 1 日消息，龙芯中科今日上午宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。

根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果，龙芯 3A6000 四核处理器在 2.5GHz 运行频率下，SPEC CPU 2006 base 单线程定 / 浮点分值分别达到 43.1/54.6 分，SPEC CPU 2006 base 多线程定 / 浮点分值分别达到 155/140 分，双 DDR4-3200 内存通道 Stream 实测带宽超过 42GB/s，Unixbench 实测分值超 7400 分。综合相关测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与英特尔公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。

IT之家注：上述测试结果基于龙芯 3A6000 4 核 8 线程 2.5GHz CPU，8GB DDR4 3200 内存，256 NVME 硬盘，Loongnix（V20.4）操作系统，LoongArch64 gcc8.3 编译器测试平台。

龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch）。龙架构从顶层架构，到指令功能和 ABI 标准等，全部自主设计，无需国外授权。龙架构得到了上百个与指令系统相关的国际软件开源社区的支持，得到了统信、麒麟、欧拉、龙蜥、鸿蒙等操作系统的支持，得到了 WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议等基础应用的支持，已形成与 X86、ARM 等并列的基础软件生态。

龙芯 3A6000 处理器是龙芯第四代微架构的首款产品，集成 4 个最新研发的高性能 6 发射 64 位 LA664 处理器核。主频达到 2.5GHz，支持 128 位向量处理扩展指令（LSX）和 256 位高级向量处理扩展指令（LASX），支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共 8 个逻辑核。龙芯 3A6000 片内集成双通道 DDR4-3200 控制器，集成安全可信模块，可提供安全启动方案和国密（SM2、SM3、SM4 等）应用支持。

较上一代龙芯 3A5000 桌面 CPU，龙芯 3A6000 在相同工艺下单线程性能提升 60% 以上，全芯片多线程性能成倍提升。龙芯中科正在研发的服务器 CPU 将比上一代 16 核龙芯 3C5000 以及 32 核龙芯 3D5000 服务器 CPU 性能成倍提升。

龙芯 3A6000 与龙芯 3A5000 等龙架构 CPU 实现软件兼容。日前，龙芯向 Linux 内核上游社区提交了支持 3A6000 超线程功能的补丁，以支持对 3A6000 超线程功能检测和调度的增强特性。龙芯 3A6000 进一步完善和提升了软硬协同的二进制翻译水平，可以运行更多跨平台应用，并满足各类大型复杂桌面应用场景。