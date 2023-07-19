首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 软件之家>Linux

开源网络引导固件 iPXE 正式支持龙芯 LoongArch 架构

2023/7/19 11:06:02 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 菜鸟N号dark_n_dawn 的线索投递！

IT之家 7 月 19 日消息，据龙芯中科官方公众号表示，开源网络引导固件 iPXE 目前已经正式支持龙架构。

据悉，iPXE 在最近的更新中，已经集成龙架构补丁，代表该引导固件已经支持龙架构（LoongArch），当下用户可以使用 iPXE，从网络引导基于龙架构的操作系统

▲ 图源 龙芯中科官方公众号

IT之家注：iPXE 是使用 GNU GPL 授权的开源网络引导固件（部分采用 GPL 兼容许可证），被包含在多家网卡制造商和 OEM 产品中。iPXE 能够在提供完整 PXE 实现的同时，使其它功能得到增强，例如通过 HTTP 从 Web 服务器启动、通过 FCoE 从光纤通道 SAN 启动、从 iSCSI SAN / AoE SAN / 无线网络 / 广域网 / Infiniband 网络引导等。

龙芯中科官方公众号同时带来了 iPXE 的应用场景演示，包含裸金属服务启动、自动无人值守安装操作系统、批量部署 / 罐装系统、无盘工作站等。

▲ 图源 龙芯中科官方公众号

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：龙芯中科linux龙架构iPXE

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用