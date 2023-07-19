开源网络引导固件 iPXE 正式支持龙芯 LoongArch 架构

IT之家 7 月 19 日消息，据龙芯中科官方公众号表示，开源网络引导固件 iPXE 目前已经正式支持龙架构。

据悉，iPXE 在最近的更新中，已经集成龙架构补丁，代表该引导固件已经支持龙架构（LoongArch），当下用户可以使用 iPXE，从网络引导基于龙架构的操作系统。

▲ 图源 龙芯中科官方公众号

IT之家注：iPXE 是使用 GNU GPL 授权的开源网络引导固件（部分采用 GPL 兼容许可证），被包含在多家网卡制造商和 OEM 产品中。iPXE 能够在提供完整 PXE 实现的同时，使其它功能得到增强，例如通过 HTTP 从 Web 服务器启动、通过 FCoE 从光纤通道 SAN 启动、从 iSCSI SAN / AoE SAN / 无线网络 / 广域网 / Infiniband 网络引导等。

龙芯中科官方公众号同时带来了 iPXE 的应用场景演示，包含裸金属服务启动、自动无人值守安装操作系统、批量部署 / 罐装系统、无盘工作站等。

▲ 图源 龙芯中科官方公众号

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