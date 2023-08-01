马斯克重组 X：只负责产品与工程团队，与新 CEO 共同领导安全团队

8 月 1 日消息，美国当地时间周一，社交媒体 X 公司（前身为推特）宣布，公司刚刚进行了一次重组。

埃隆・马斯克 (Elon Musk) 作为 X 的所有者，与首席执行官琳达・亚卡里诺 (Linda Yaccarino) 将共同负责信任和安全团队。

X 表示，马斯克将负责产品和工程团队，而亚卡里诺将负责其他所有部门，包括人力资源、法律、财务、销售和运营。

信任和安全团队负责内容审核，而自从马斯克去年十月收购推特以来，该团队一直备受争议。研究人员指责 X 放松了内容审核标准，导致有害帖子激增。不过，X 公司反驳称，大多数用户浏览的内容都是“健康”的帖子。

在一封发给 X 员工的电子邮件中，亚卡里诺表示公司正在寻找一位新的品牌安全和适用性领导人。

之前负责品牌安全的 A.J.布朗 (A.J. Brown) 上个月已经离职，他负责确保广告不会出现在不适当的内容旁边。

亚卡里诺在邮件中提到，X 将有三位领导人负责信任和安全的不同职责。

埃拉・欧文 (Ella Irwin) 于 6 月份辞去团队负责人职务后，信任与安全开始陆续重组。

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