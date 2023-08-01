OPPO K11 手机今日 10 点首销：IMX890 主摄，1799 元起

IT之家 8 月 1 日消息，OPPO K11 手机于今日 10 点开启首销，该手机搭载骁龙 782G 处理器，配备索尼 IMX890 主摄，售价 1799 元起。

IT之家附 OPPO K11 手机售价：

8GB + 256GB 首销 1799 元

12GB + 256GB 首销 1999 元

12GB + 512GB 售价 2499 元

OPPO K11 手机采用灵眸双环设计，拥有冰川蓝和月影灰两款配色，机身薄约 8.23mm，轻约 184g，屏幕下巴为 2.37mm。OPPO K11 正面配备 6.7 英寸 2412×1080 京东方独供的 OLED 屏幕，局部峰值亮度 1100nit，支持 120Hz 刷新率，2160Hz 高频 PWM 调光。

作为一款主打影像的机型，OPPO K11 配备了 5000 万像素大底主摄（索尼 IMX890 传感器，支持 OIS 光学防抖），拥有 1.56 分之一英寸的感光面积，比上一代提升 84.3% 的进光量。此外，该机配有 800 万像素超广角 + 200 万像素微距镜头，前置 1600 万像素居中挖孔镜头。

OPPO K11 搭载了高通骁龙 782G 处理器，该处理器采用台积电 6nm 制程工艺，CPU 主频达 2.7GHz。CPU 性能较骁龙 778G + 提升 5%，GPU 提升 10%。

OPPO K11 配备 5000mAh 电池，支持 100W 有线快充，号称“26 分钟充至 100%”。此外，OPPO K11 还配有 X 轴线性马达、屏下指纹、封闭式立体声双扬声器、9 根天线、NFC、红外遥控等配置。

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