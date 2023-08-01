三星 Galaxy S24+/S24 Ultra 手机电池容量曝光，Exynos 2400 处理器确认回归

IT之家 8 月 1 日消息，三星 Galaxy S24 系列产品规格近日被连续曝光，继 Plus 机型尺寸之后，Plus / Ultra 机型的电池容量也被泄露。

目前，三星 Galaxy S24+/S24 Ultra 出现在 TUV 认证数据库中，这两款机型的额定电池容量分别为 4755mAh 和 4855mAh，典型值约为 4900mAh 和 5000mAh，电池型号均为 EB-BS926ABY。

▲ 图源三星官网，Galaxy S23 / S24 +

与上代机型相比，Galaxy S24 + 电池容量有所增加（IT之家注：Galaxy S23 + 电池容量为 4700mAh），Galaxy S24 Ultra 保持不变，如果高通骁龙 8 Gen 3 处理器功耗可以进一步降低，这两款新机的续航能力预计将迎来增长。

三星 Galaxy S24 + 于近日现身 Geekbench 6 跑分显示，该机单核得分 2233，多核得分 6661，确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器配备 8GB 内存。不过，这并不意味着三星 S24 系列会使用单一处理器。

据博主 @i 冰宇宙 得到的准确消息，三星 Exynos 2400 处理器已经确认回归，预计会在欧洲和亚洲部分地区使用。

据IT之家此前报道，推特用户 RGcloudS 和 OreXda 爆料称三星 Exynos 2400 处理器将拥有 10 个 CPU 核心，GPU 基准测试部分得分超过骁龙 8 Gen 3。这款处理器的实际表现如何，也是非常值得关注的。

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