索尼新款 QD-OLED 电视 Bravia XR A95L 售价公布：亮度翻倍，2800 美元起

IT之家 8 月 1 日消息，索尼今天公布了其高端 QD-OLED 电视 Bravia XR A95L 的售价，新机比去年的机型亮度翻倍，搭载了 Google TV 系统，有 55 英寸、65英寸和 77 英寸三种尺寸，售价 2800 美元（IT之家备注：当前约 20020 元人民币）起。

QD-OLED 是一种新型的显示技术，结合了 OLED 屏幕的优点（黑色深沉、对比度高），又有 QLED 电视的优势（亮度高、色彩丰富）。索尼称，新款电视的亮度是上代产品的 2 倍，色彩亮度比传统 OLED 显示屏高出 200%。

这款电视的核心是 Cognitive Processor XR，它相当于一个大脑，负责管理颜色、对比度、清晰度、自适应降噪和自动 HDR 色调映射等。此外，这款电视还配备了一个 Bravia Cam 传感器可以作为网络摄像头进行视频通话，同时会根据用户在房间中的位置优化电视的画面和声音。用户还可以使用多视图功能，将屏幕显示内容拆分以同时观看来自两个不同来源的内容。

Bravia XR A95L 还有一些新功能，其中之一是游戏菜单，可以管理游戏画面和辅助设置。还有一些专为 PS5 设计的功能：自动 HDR 色调映射（Auto HDR Tone Mapping，基于 HGiG）和自动画质对应模式（Auto Genre Picture Mode），可以为你最喜欢的 PlayStation 游戏优化高端显示效果。这款电视还有一个新的生态仪表盘，可以在一个位置管理所有节能设置。

索尼的新电视还有声场音频 +（Acoustic Surface Audio+）技术：电视后面的驱动器可以让整个屏幕振动发声，有助于使对话更清晰。这个功能可以与索尼的 Soundbar 配合使用，因为部分 Soundbar 可以与电视内置的振动同步，从而在中央音频通道上产生“更丰满”的声音。公司还将其 Soundbar 与电视的快速设置菜单同步，可以直接在电视上显示音量、声场和其他选项。

索尼 Bravia XR A95L 55 英寸机型售价为 2800 美元（当前约 20020 元人民币），65英寸机型售价为 3500 美元（当前约 25025 元人民币），77 英寸机型售价为 4500 美元（当前约 32175 元人民币），所有三种机型都将从 8 月 21 日开始在索尼授权经销商处接受预订。

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