自家人坑自家人：消息称谷歌 Pixel 手机连接 Android Auto 车机软件时频繁断联

IT之家 8 月 1 日消息，谷歌日前为旗下 Android Auto 车机软件带来了 10.0 测试版本前瞻，IT之家早前曾报道，谷歌将为该车机软件 10.0 大版本提供全新 Coolwalk UI。不过目前使用该车机软件的 Pixel 用户遭遇了不少尴尬，他们的手机在连接车机时，频繁遭遇断流问题。

▲ 图源谷歌

据悉，受影响的 Pixel 手机型号主要是 Pixel 6 及 Pixel 7，而其他型号也有一些零散的报告，多名用户已经在 Reddit 与谷歌支持论坛中发帖，表示自己的不满。

▲ 图源 Reddit 论坛

▲ 图源 Android Auto 支持论坛

据外媒 9TO5Google 表示，导致 Pixel 手机频繁与 Android Auto 车机软件断连的“罪魁祸首”是谷歌服务端中存在的“某些错误”，因此即使用户卸载 Android Auto 10.0 测试版本，手动安装回“相对稳定”的 Android Auto 9 版本，也并不能改善这一情况。

▲ 图源 9ToGoogle

外媒表示，目前 Pixel 用户可以通过“多次重启车机与手机”来让手机在一段时间内“暂时”不会出现断连状况，但该方法并不能从根本层面上解决问题，目前谷歌工程师已经表示“记录了相关问题”，但还“需要一段时间”来排查问题的成因，因此 Pixel 手机用户恐怕还需要忍受一段车机“频繁断连”的痛苦时光。

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