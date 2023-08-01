开源车机软件 Openpilot 获得更新，可令普通汽车根据导航进行自动驾驶

IT之家 8 月 1 日消息，Comma.ai 是由美国知名黑客 George Hotz 在 2016 年成立的自动驾驶初创公司，在近日举行的技术年会中，Comma.ai 宣布将在最新的开源自动驾驶软件 Openpilot 0.9.4 版本中，加入基于地图导航的自动驾驶功能。

▲ 图源 Openpilot

据悉，Openpilot 主要面向于改装车领域，推出短短几年，已经支持市面上约 250 款汽车型号，据称“用户遍及全球”。普通汽车只需要加装兼容硬件，即可配合 Openpilot，实现“自动驾驶”，不过该开源项目更多出于“实验”目的，完全依靠该自动驾驶软件，会有一定风险。

在最新发布的 Openpilot 自动驾驶软件 0.9.4 版本中，用户可以直接在地图上选点，让汽车自动开到目的地，用户还能进一步决定行驶路线，能够根据道路拥堵状况即时更改汽车的行进线路。

▲ 图源 Comma.ai 技术演示视频

Comma.ai 在去年曾经进行了相关技术演示，工程师使用一台搭载 Openpilot 自动驾驶软件及 Comma 3 车机硬件的起亚汽车进行自动驾驶。据悉，Comma 3 车机硬件能够将车头两枚摄像头捕捉到的画面和导航地图输入到 AI 模型中，来实时预测接下来的行驶路线。

▲ 图源 Comma.ai 技术演示视频

为了提升 AI 模型判断的准确性，官方表示，除了输入“外部影像信息、地图导航路线”等信息外，该 AI 模型还会依照 GPS 传感器输入的经纬度信息，共同进行计算预测，提升自动驾驶导航的精确性。

而在 Openpilot 训练方面，Comma.ai 团队表示，他们使用大量 60 秒的行车记录片段，搭配地图数据建立了专用数据库，并经过多次训练学习，让模型能够“学习如何像人类一样开车”。

IT之家提醒，该自动驾驶软件目前依然处于“实验”目的，一旦在道路上发生事故，不仅容易导致悲剧产生，车主也需自行承担一切损失。

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