亚马逊发力 AI 服务对抗微软、谷歌，已吸引索尼等公司使用

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社报道，亚马逊高管透露，其云部门已经吸引了数千名客户试用其服务，在人工智能的关键领域与微软、谷歌展开竞争。

该公司周三还宣布了新的 AI 工具，包括一个用于构建更多对话式客户服务代理的计划、来自初创公司 Cohere 的技术访问以及一个用于在患者就诊后生成临床记录的医疗保健系统。

报道称，索尼、瑞安航空和永明等组织已经试用了 Amazon Bedrock，亚马逊于 4 月份宣布推出这项服务，让企业可以使用一系列 AI 模型创建应用程序。亚马逊副总裁 Swami Sivasubramanian 表示，这种生成技术可以根据命令生成新的文本、图像和其他内容。

Amazon Bedrock 是亚马逊对谷歌和微软 AI 服务的回应，这两家云竞争对手开发或销售的人工智能引起了公众的广泛关注，比如IT之家此前报道的 ChatGPT 和 Bard 聊天机器人。

亚马逊周三宣布，该公司希望提供比同行更广泛的 AI 模型来赢得业务，包括获得初创公司 Anthropic 和 Stability AI 的更新技术。亚马逊表示，其作为收入最大的云提供商的角色 —— 已经托管了大量客户的数据 —— 也使其与众不同。

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