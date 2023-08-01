AMD Strix Halo（Sarlak） Die Shot 图曝光

IT之家 8 月 1 日消息，硬件爆料者 Olrak 近日分享了 AMD 即将推出的 Strix Halo（Sarlak）APU die shot 图片。

Olrak 分享的 die shot 图片显示 Strix Halo APU 有 8x Zen5 和 8x Zen5C 两个 CCD，在 CCD 上面还有一个 GCD，也用于 I / O Die。

AMD Strix Halo（Sarlak）APU 应该类似于 Navi33，最多可以拥有 16 个 WGP，而由于 RDNA 3.5 并非完全全新的架构，因此该 APU 可能具备相同的 32 个 CU。

IT之家此前报道，可靠消息源 Moore's Law is Dead 爆料，配备 RDNA3.5 iGPU 的 Strix Halo 媲美 RTX 4070 Max-Q。

Strix Point APU chiplet 设计如下：

Zen 5 chiplet 设计

最多 16 个核心

64MB 共享三级缓存

90W，CPU 速度比 16 核 Dragon 系列快 25%

40 个 RDNA 3+ 计算单元

与 RTX 4070 Max-Q (90W) 相当

256 位 LPDDR5X 内存控制器

集成 XDNA 引擎

40 TOPS 人工智能引擎

预估 2024 年下半年发布

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。