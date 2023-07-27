NASA 拨款 1.5 亿美元用于开发月球动力系统和其他太空技术，蓝色起源占 23%

IT之家 7 月 27 日消息，NASA 将向 11 家不同的美国公司提供 1.5 亿美元（IT之家备注：当前约 10.72 亿元人民币）资金以推动开发可能具有革命性的太空探索技术，包括月球前哨站的供电系统。

这些资金将分给这 11 家公司，以支持有助于人类在月球和其他深空地区立足的项目。

“与商业航天产业合作让我们的 NASA 能够利用美国创新和独创性的力量，”NASA 局长比尔・尼尔森表示，“NASA 今天投资的技术有可能成为未来探索的基础。”

这笔资金将由 11 家公司根据其规模进行分配，至少占项目总成本的 10% 至 25%，而其中近 3500 万美元（当前约 2.5 亿元人民币）将用于杰夫・贝索斯的蓝色起源公司继续开发其“Blue Alchemist”（该技术旨在用月壤中的物质制造太阳能电池板）；而总部位于匹兹堡的 Astrobotic 公司将获得 3460 万美元，负责从着陆器到漫游车上的电力传输系统。

“该公司的 CubeRover 将拉出超过半英里 (约合 1 公里) 的高压输电线路，可用于将电力从生产系统传输到月球上的栖息地或工作区，”NASA 在声明中写道。

其他三个选定的项目包括从月球岩石和月壤中建造住所、道路或其他基础设施。考虑到 NASA 正在通过其 Artemis 计划努力在月球上建立可持续的前哨所，这方面的需求倒也不会令人惊讶。

“我们与工业界的合作可能是人类在 Artemis 之下重返月球的基石，”NASA 航天技术任务管理局代理副署长普拉森・德赛在同一份声明中说道。

“通过创造新的奖励机会，我们希望推动关键技术走向终点线，以便在未来的任务中使用它们，”德赛还称，“这些创新性合作伙伴关系将有助于推进使月球上的可持续探索成为可能的能力。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。