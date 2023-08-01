群晖 NAS DS224+ 今日开卖：四核赛扬、双盘位，2799 元

IT之家 8 月 1 日消息，群晖日前发布的 DiskStation 224+ NAS 今日开卖，首发售价 2799 元。

IT之家附群晖 NAS DS224+ 规格如下：

DS224 + 三围尺寸约为 165x108x232.2mm，重量约为 1.3Kg；搭载英特尔 Celeron J4125 处理器和 2 GB DDR4 non-ECC 内存，支持最高 6GB 内存（2 GB + 4 GB）；机身内部可容纳 2 块硬盘，支持热插拔。

官方表示，DS224+ 在 Synology Drive 中文件索引速度快了 52%、Synology Photos 图像索引速度快了 28%，能更好地运行高负载应用。此外，DS224 + 所搭载的 Synology DiskStation Manager (DSM) 操作系统使用高阶 Btrfs 文件系统，可保护数据免受损坏，并可通过使用快照技术撤销意外或恶意更改。

接口方面，DS224 + 自带 2 个 USB-A 接口、2 个有线网口以及安全锁孔。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。