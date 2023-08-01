火狐浏览器 Firefox 116 稳定版发布：画中画可调整音量、不再支持 Win7 / Win8.1

IT之家 8 月 1 日消息，Mozilla 于今天正式发布火狐浏览器 Firefox 116 版本更新，官方目前并未公布完整更新日志，不过用户可以访问服务器下载新版本。

下载地址：https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/116.0/

IT之家综合国外科技媒体 9to5Linux、phoronix、ghacks 等媒体报道，Firefox 116 主要为画中画模式引入了音量滑块、改善了 Ctrl-Shift-T 快捷组合键、改善了 HTTP / 2 上传功能等。

新版本不再支持 Win7、Win8 以及 Win8.1，也不再支持 macOS 10.14、10.13 和 10.12。

如果仍运行上述版本的 Windows 和 macOS 用户，可以尝试使用 Firefox ESR 版本，该浏览器版本将持续支持到 2024 年 9 月。

Firefox 116 和 Firefox 115.1 ESR 的正式发布日期为 2023 年 8 月 1 日。由于内置的更新系统，大多数浏览器安装将自动升级到新版本。

Firefox 116 新功能改进：

调整 Ctrl-Shift-T 组合键

在 Firefox 中，键盘快捷键 Ctrl-Shift-T 默认重新打开上一个关闭的选项卡，如果没有要重新打开的选项卡，则重新打开上一个会话。

而自 Firefox 116 版本开始，该键盘快捷键现在也支持重新打开浏览器窗口。

新的逻辑重新打开上次关闭的选项卡或浏览器窗口，如果没有更多的选项卡或窗口要重新打开，则重新打开上一个浏览会话。

画中画支持音量滑块

Firefox 的画中画模式现在支持音量滑块，以便更容易地改变音量。

Linux 版本支持仅 Wayland 选项

Linux Firefox 116 稳定版允许用户选择 Wayland-only 和 X11-only。

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