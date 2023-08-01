Brave、Vivaldi 和 Firefox 等浏览器拒绝接纳谷歌争议追踪 WEI API

IT之家 8 月 1 日消息，谷歌近日为 Chromium 浏览器推出了网络环境完整性（Web Environment Integrity）实验性 API 之后，Brave、Vivaldi 和 Mozilla 等浏览器公开宣布，拒绝接纳这个 API。

IT之家注：网络环境完整性 API 于今年 4 月发布提案，5 月正式公布，在 7 月下旬整合到拟议规范草案之后，引发了圈内开发者和用户的广泛争论。

谷歌声称，这是一种确定浏览器是否可信的方法，有助于防范欺诈和其他不良行为；其目标是更多地了解网络浏览器另一端的人，确保他们不是机器人，并且浏览器没有被以任何未经批准的方式修改或篡改。

Brave 首席执行官 Brendan Eich 认为这是谷歌放进 Chromium “汤中的一粒老鼠屎”。

Vivaldi 浏览器工程师 Julien Picalausa 也公开反对这项提议，他警告说，这项提议赋予了某些实体决定性的权利，违背了开放网络的原则。

Mozilla 工程师 Brian Grinstead 回应了这些担忧，指出该提议“与我们的原则相矛盾”：

检测欺诈和无效流量确实是个颇具挑战的问题，我们也有意参与并帮助解决。 但是，这项提案没有解释它要如何在列出的用例上取得实质性进展，而且在实际采用后还会带来明显的缺点。

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