Arm 推出“半导体教育联盟”计划，共享资源、能力和专业知识

IT之家 8 月 1 日消息，Arm 宣布推出一项名为“半导体教育联盟（SEA）”的新全球计划，获得行业合作伙伴的支持，包括 Arduino、Cadence、康奈尔大学、半导体研究公司、意法半导体、新思科技、台湾半导体研究院等。

SEA 旨在联合来自工业界、学术界和政府的主要利益相关者，以应对寻找人才和提高现有劳动力技能方面的挑战。联盟还积极鼓励感兴趣的各方加入并参与该倡议，旨在巩固现有合作伙伴关系并建立新的合作伙伴关系，加快教育和培训机会，同时提供行业资源和服务。

IT之家从官方了解到，半导体教育联盟代表了 Arm 现有教育模式的演变，该公司准备发挥“重要”协调作用。该联盟的成员将通过跨多个论坛管理的联合开放模型进行协作，共享资源、能力和专业知识。

Arm 透露 SEA 旗下的多个项目已经在进行中：

Arm 与 EDA 合作伙伴正在使用最先进的 EDA 工具和 IP 开发新的 VLSI 设计教育资源

Arm 以及工业界和学术界的合作伙伴正在开发计算机工程和信息学方面的远程学习新解决方案

面向学术界的全球 SoC 设计平台，可使用 Arm 及其合作伙伴的最新半导体制造技术

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