美国联邦航空局否认使用 ChatGPT 编写任何系统代码

IT之家 7 月 27 日消息，据外媒 FedScoop 报道，美国联邦航空局（FAA）日前紧急发表声明，否认其在空中交通运营（ATO）或及其他任何系统中使用 ChatGPT 来编写代码。
美国交通部此前发布了一则“人工智能使用清单”，披露了使用 AI 工具的美国官方部门信息，其中美国联邦航空局赫然位于清单之上，一时间遭到了大量媒体的声讨。
根据交通部清单显示，美国联邦航空局使用 ChatGPT 进行了“使用语音处理的自动延迟检测”，以对事件报告进行分类。
在遭到媒体声讨后，联邦航空局日前紧急发布声明称“美国交通部的清单有误”。
截至IT之家发稿，美国交通部还未对联邦航空局的声明作出回应。
据悉，ChatGPT 在编写代码方面的表现只能用“仅供参考”来形容，该 AI 工具并非专为生成代码而设计，因此容易具有缺陷的代码。而对于极度强调安全、稳定的航空行业，使用 ChatGPT 编写代码恐将导致严重航空安全风险。
新南威尔士大学计算机科学和工程讲师 HammondPearce 表示，使用 ChatGPT 便编写代码并不可靠，他们尝试使用 ChatGPT 创建航空管理系统，而最终生成的代码包含一定逻辑错误。
HammondPearce 同时补充道：“如果程序员在没有经过多次、彻底测试的情况下采用 ChatGPT 生成的代码，有可能导致严重空难事件”。
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