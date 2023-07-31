科技一周大事（7 月 24 日-30 日）：Twitter 正式变为“X”、大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元、ChatGPT 安卓版正式上线

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（7 月 24 日-30 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、Twitter 正式变为“X”

推特（Twitter）正在转型为 X，目前已经正式启用 X 名称和 Logo，告别原有的 Twitter 名称和小蓝鸟形象。此外，平台颜色也已正式更新为黑色。另外，推特官方账号也将名字和头像改为了“X”。>> 查看详情

2、任天堂 Switch 2 游戏主机信息曝光

三个独立的消息源近日发布推文，分享了任天堂 Switch 2 游戏主机的外观和规格信息。只是这三个消息源此前没有准确爆料记录，其中一个账号于今年 7 月注册，因此本次消息仅供参考。根据推文内容汇总如下：

720P OLED HDR 屏幕

掌机模式下可以支持 720P 60FPS

T239 芯片

支持 DLSS2，理论上支持 DLSS3 / 光线追踪

8GB 内存

更快的 64GB eMMC 存储

3-6 小时续航 >> 查看详情

3、 OPPO K11 手机发布，首销价 1799 元起

在 7 月 25 日下午的新品发布会上，OPPO K11 手机正式发布，该机搭载了高通骁龙 782G 处理器，配备了一颗索尼 IMX890 传感器与 OIS 光学防抖，以及长寿版 100W 超级闪充，和等效 5000mAh 大电池的闪充组合。价格信息如下：

8GB + 256GB 首销 1799 元

12GB + 256GB 首销 1999 元

12GB + 512GB 售价 2499 元 >> 查看详情

4、苹果 iPhone 曝光重大漏洞，Apple ID 开启双重验证仍被盗刷

程序员社区 V2EX 近日出现了一条热门帖子，用户 airycanon 称自己家人的 iPhone 开启了 Apple ID 双重认证，但仍然被钓鱼骗钱了。从整个原理来看，这一方法确实隐蔽且难防，目前尚不清楚苹果何时会修复这一漏洞。>> 查看详情

5、大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元

大众汽车集团 7 月 26 日在官网宣布，与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国中型车市场的大众品牌电动汽车，并将于 2026 年推出，这一计划有待最终协议的达成。

此外，大众汽车还将向小鹏汽车增资约 7 亿美元（约 49.98 亿元人民币），并以每股美国存托凭证（ADR）15 美元的价格收购小鹏汽车 4.99% 的股份。>> 查看详情

6、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 官宣 8 月 4 日正式发布

华为 7 月 26 日宣布 HarmonyOS 4 将于 8 月 4 日 14:30 正式揭晓，带来全面升级。华为 HDC 2023 开发者大会议程主要分为七大部分，其中 HarmonyOS 生态峰会将汇聚主题演讲、松湖对话、白皮书、重大发布等重要议程。>> 查看详情

7、三星 Unpacked 新品发布会， Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 / Watch 6 / Tab S9 发布

三星 7 月 26 日在首尔的 Galaxy Unpacked 活动上，正式推出了 Galaxy Z Fold 5 折叠屏手机，宣称这是“拥有大屏幕的终极生产力设备”。新机全球统一搭载了高通骁龙 8 Gen 2 芯片组。具体售价为：

12GB+256GB 版售价 1749 英镑（约 16073 元人民币）

12GB+512GB 版售价 1849 英镑（约 16992 元人民币）

12GB+1TB 版售价 2049 英镑（约 18830 元人民币）>> 查看详情

Galaxy Z Flip 5 折叠屏手机也一同发布，本次的最大特点之一是三星在该机上首次使用了无缝铰链设计，有效地缩小了手机两半屏幕之间的缝隙，使得手机更加纤薄。该机的全新外屏，从 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸。新机搭载了骁龙 8 Gen 2 芯片，内置 3700mAh 双电池，支持 25W 快充、无线充电和反向无线充电。具体售价为：

8GB+256GB 售价 1050 英镑（约 9650 元人民币）

8GB+512GB 售价 1150 英镑（约 10569 元人民币）>> 查看详情

三星 Galaxy Watch6 / Classic 智能手表发布：旋转边框回归，屏幕亮度可达 2000 尼特 >> 查看详情

三星 Galaxy Tab S9 安卓平板发布：搭载骁龙 8 Gen 2，11/12.4/14.6 英寸屏幕可选 >> 查看详情

此外，三星已经公布了新品的国行先行者售价。>> 查看详情

8、日本游戏开发商 Key 社母公司 Visual Art's 宣布被腾讯收购

日本游戏公司 Visual Art's 7 月 27 日宣布，其社长马场隆博宣布引退，并将股份转让给了腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，而“Key 社”品牌也将归腾讯所有。>> 查看详情

9、ChatGPT 安卓版正式上线

OpenAI 当地时间 7 月 26 日宣布，安卓版 ChatGPT 已正式上线，目前美国、印度、孟加拉国和巴西四国的安卓用户已经可在谷歌 Play 商店进行下载，并计划在下周拓展到更多地区。>> 查看详情

10、消息称比亚迪将暂停 10 亿美元印度投资计划

据路透社报道，两位知情人士表示，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置在印度投资 10 亿美元（约 71.6 亿元人民币）制造电动汽车的计划。>> 查看详情

11、蔚来总裁称充电桩应优先保障纯电车辆

有博主发文吐槽其他品牌的插电混动车使用蔚来充电站，导致需要充电的蔚来车主只能等待，对此蔚来副总裁沈斐进行了回应。

蔚来副总裁沈斐回应称，自己已经让团队快速研究了，对于这类保障性质的、且异常忙碌的充电场站，把烧油的车禁掉，似乎是合理的。如果技术上可行，会马上采取措施，优先保障纯电车辆。>> 查看详情

12、专家：韩国研究团队近期公布的超导体“极大概率”不能实现室温超导

据报道，上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在 7 月 30 日上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。>> 查看详情

13、杭州亚运会电竞项目赛程公布：共 9 个比赛日，将产生 7 块金牌

杭州亚组委 7 月 29 日公布了杭州亚运会总赛程 2.2 版，其中智力项目-电子竞技将从 9 月 24 日开始持续至 10 月 2 日，共 9 个比赛日，将决出 7 块金牌。本届亚运会电竞项目设有英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、Dota 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等项目。>> 查看详情

14、马斯克宣布 X（推特）月活跃用户创新高

马斯克 7 月 29 日发布推文，宣布 X（此前为推特）月活跃用户数量在下滑之后已经回暖，从 531202332 人增加到 541562214 人，月活用户创新高。>> 查看详情

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