郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV，定价 100 万左右、计划明年量产

IT之家 8 月 1 日消息，郭明錤今天在 Medium 平台发布博文，称华为正在和江淮汽车合作，开发售价在 100 万元的问界 MPV，预计在 2024 年第 2 季度量产，销量目标为上市首年交付 5 万辆。

IT之家在此附上郭明錤内容如下：

问界 MPV 在华为的长期汽车策略中，扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位，犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位，目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。

销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列，故此车型对江淮汽车营收有极大关注，即便悲观假设 2024 年问界 MPV 销售量仅达华为目标的 20–30%，江淮汽车的 2024 年营收仍可显著超越市场共识至少 20–30%。因为问界 MPV 为华为与江淮汽车共同开发，故净利率也高于公司平均水准。

预期江淮汽车既有产品线 (商用车等) 在 3Q23/2H23 均能达到 QoQ / HoH 与 YoY 出货成长。值得注意的是江淮汽车的关键客户蔚来汽车在 2H23 的出货量将成长约 100% HoH，为江淮汽车 2H23 关键成长驱动。