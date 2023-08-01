理想汽车捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾

IT之家 8 月 1 日消息，“慈善北京”官方宣布，理想汽车捐赠 2000 万元用于支持北京市防汛救灾工作，开展紧急救灾、灾后道路、桥梁、校园、家园等基础设施的修缮以及困难家庭救助等领域的工作。

IT之家此前报道，理想汽车针对台风和强降雨导致全国多地出现极端天气，公布了用户关怀计划：

救援安心：

如果您所在城市及区域遭受台风及强降雨影响，您的车辆在极端天气中因城市积水导致车辆故障需要道路救援服务，可以拨打理想汽车官方电话 400-686-0900，我们保持 7×24 小时畅通，为您提供免费道路救援。

质保安心：

因此次台风及强降雨影响造成的零部件维修更换不影响整车质保。原有终身质保的用户，更换的零部件继续享受终身质保：原有基础质保的用户，更换的零部件同理继续享受基础质保。

维修安心：

如果您的车辆受极端天气影响导致车辆受损需进行保险报案，理想汽车的专属服务专家将协助用户快速完成保险理赔和维修，直到车辆恢复正常状态。

充电安心：

受台风及强降雨影响的区域，如果理想家用充电桩被内涝淹没，积水退去后，理想汽车将为用户提供免费的线路检查，确保使用安全，如需更换线路或充电桩，理想汽车会为您免费更换。

用车安心：

如果您的车辆在极端天气下，发生长时间涉水或涉水深度超过车轮等危险涉水行为，可以事后前往理想汽车维修中心或授权钣喷中心，我们将提供免费的涉水零部件检查。

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