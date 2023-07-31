OPPO 车管家全面适配理想 L 系列车型，可远程查看续航、开关车锁 / 车窗 / 空调

IT之家 7 月 31 日消息，今日理想汽车在官方微博上正式宣布，OPPO 智行车管家功能现已全面适配理想汽车 L 系列车型。IT之家附适配机型如下：

OPPO：

Find X6 系列

Find N2 系列

Reno 10 系列以及其他 OPPO 机型

一加：

一加 11 系列

一加 Ace2 系列

“车管家”适配理想汽车 L 系列车型之后，用户可以通过相应 App 完成查看续航里程、充电状态，以及控制车锁开关、车窗开闭、空调开关、鸣笛寻车等功能。

同时拥有理想汽车和对应 OPPO、一加手机的用户，现可以在手机负一屏“我的车辆”卡片中点击“绑定车辆”来完成配对连接。

值得注意的是，这次并不是 OPPO 与理想汽车之间的第一次合作，早在 2020 年，OPPO 推出的数字车钥匙功能就已完成理想 ONE 车型的首发适配。

目前，各大车企和手机厂商都在想办法加强生态产品联动，例如华为的 Harmony OS 生态的产品和车机就可以联动，vivo、OPPO、小米等厂商的手机也支持一些厂商的汽车控制功能。

OPPO 智行（OPPO Carlink）是一套跨终端、全场景的系统出行解决方案，在 2021 年 ODC21 大会上正式推出，包含了数字车钥匙、手表控车、车管家、车机投屏等多项核心能力。

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