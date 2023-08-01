被曝“转向失灵”，美国对 28 万辆特斯拉 Model 3 / Y 展开调查

IT之家 8 月 1 日消息，特斯拉此前一直受到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的调查，特别是关于它的自动驾驶功能。然而，NHTSA 突然宣布对 28 万辆 2023 款特斯拉 Model 3 和 Y 展开调查，原因是有 12 位车主投诉“转向失灵”。

昨天，NHTSA 发布了一份关于这一情况的初步评估 (PE) 通知，其中提到收到了 12 起关于 Model 3 和 Model Y 车辆失去转向能力以及 / 或动力转向功能的投诉：

缺陷调查办公室 (ODI) 正在对 2023 年款特斯拉 Model 3 和 Model Y 车辆进行初步评估 (PE), 原因是有报告称车辆无法转向，并出现了动力转向失灵的情况。

NHTSA 没有公布太多关于此次调查的细节，但他们对此解释道：

ODI 收到了 12 起指控，称在 2023 年的特斯拉 Model 3 和 Model Y 车辆中出现了转向控制失灵和动力转向失灵的问题。五份报告指出车辆无法转向。另外七份报告则提到动力转向失灵导致难以控制，我们已经对这种状况的范围、频率、制造过程以及严重程度进行了评估。

到目前为止，所有报告中都没有出现人员伤亡，但 NHTSA 提到其中一起导致了车祸。

据称，一位 Model 3 车主在今年 5 月份表示：“感觉方向盘像是卡住了，导致汽车滑出了车道并撞到一棵树上”。今年 6 月，又有一位来自佐治亚州的车主说他的 Model Y 仅开了两周时间就遇到了方向盘突然转向失灵的问题，导致汽车冲向了对面的车流中。

NHTSA 今日展开的调查只是初步调查，旨在确定该问题是否构成不合理的安全风险。至于将来是否召回，取决于 NHTSA 是否将此次调查升级为工程分析。IT之家提醒，此次受影响的车型均为美国产车型。

今年 4 月，一位车主称其在驾驶着刚买不到 30 天的 Model Y 时遇到车轮猛烈向右冲的情况，并发出砰的一声，接着汽车屏幕弹出警告称，“转向辅助失灵”并显示报错。

他还向 NHTSA 抱怨称：“由于零部件短缺，特斯拉还将我的服务日期从 5 月 2 日推迟到 5 月 25 日。“该车主还称：“特斯拉已经证实，这是最近意识到的一个问题，可能需要彻底更换转向器。”

此外，火奴鲁鲁的一名特斯拉车主报告称，在购买汽车仅一周后，方向盘就开始随机锁定。在当他将车送到特斯拉服务站之前一共出现了六次类似的情况。“目前这辆车仍在特斯拉服务站，等待新的转向器 / 马达。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。