石油巨头跨界挖矿：消息称埃克森美孚正就向特斯拉等车企供应锂进行谈判

IT之家 8 月 1 日消息，随着电动汽车的兴起，电池的需求增加，导致一些金属的开采量也需要增加，锂就是这些金属中的一个。不过锂的价格非常不稳定，汽车制造商和电池制造商都试图以更稳定的价格获得更大的供应。

据《彭博法律》报道，埃克森美孚正在与特斯拉、福特汽车和大众汽车等汽车制造商就向其提供电动汽车用锂进行早期谈判。

埃克森美孚是一家石油生产商，由于电动汽车革命威胁到其业务，该公司一直在寻求进入锂业务，并且拥有阿肯色州一个有前景地区的锂资源的开采权。埃克森美孚正在寻求买家支持其进军锂开采领域，并设定了每年开采 10 万吨锂的目标。美国雅宝据称是埃克森美孚正在谈判的锂生产商之一。

报道还称，除了特斯拉、福特和大众之外，埃克森美孚还与电池制造商三星和 SK 进行了谈判。

IT之家注意到，埃克森美孚首席执行官 Darren Woods 在上周的财报电话会议上表示:“处理卤水和提取锂与我们在炼油厂和化工厂所做的很多事情非常一致，实际上，在我们的一些上游业务中也是如此。”

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