又一家破万：哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台，新款哪吒 S 本月上市

IT之家 8 月 1 日消息，哪吒汽车现公布了最新的交付成绩。整个 7 月，哪吒汽车全系交付 10039 台。作为参考，哪吒汽车 6 月全系交付 12132 台，其中海外 1201 台。
此外，官方还表示 2024 款哪吒增加 200km 续航增程车型，配备 17 项辅助功能，新车将于本月上市。
目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：
上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。
广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。
理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。
蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高
五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。
零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。
极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。
小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。
哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台
上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。
别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。
赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%
smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。
创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。
岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。
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