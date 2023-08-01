优步 Uber 第二季度营收 92 亿美元，同比增长 15%

北京时间 8 月 1 日晚间消息，Uber 今日发布了截至 6 月 30 日 2023 年第二季度财报。

财报显示，Uber 第二季度营收为 92 亿美元，同比增长 15%。归属于 Uber 的净利润为 3.94 亿美元，而 2022 年同期净亏损 26 亿美元。

第二季度业绩：

订单总额（Gross Bookings）为 336 亿美元，同比增长 16%。若不计入汇率变动的影响，则同比增长 18%。

其中，网约车服务订单总额为 167 亿美元，同比增长 25%。送货服务订单总额为 156 亿美元，同比增长 12%。而货运服务订单总额为 12.8 亿美元，而上年同期为 18.4 亿美元。

营收为 92 亿美元，同比增长 15%。若不计入汇率变动的影响，则同比增长 17%。相比之下，分析师的平均预期为 93 亿美元。

按地区划分，美国和加拿大市场营收为 51.29 亿美元，同比增长 4%。拉美市场营收为 6.27 亿美元，同比增长 30%。欧洲、非洲和中东地区营收为 24.12 亿美元，同比增长 31%。亚太地区营收 10.62 亿美元，同比增长 31%。

运营利润为 3.26 亿美元，而上年同期运营亏损 7.13 亿美元。这也是 Uber 首次实现运营利润。

归属于 Uber 的净利润为 3.94 亿美元，其中包括 3.86 亿美元的税前收益，主要来自与 Uber 股权投资重估相关的未实现净收益。

相比之下，分析师的平均预期为亏损 4920 万美元。2022 年第二季度，Uber 净亏损 26 亿美元。

调整后的 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为 9.16 亿美元，同比增加 5.52 亿美元。

运营现金流为 12 亿美元，而上年同期为 4.39 亿美元。

自由现金流为 11 亿美元，而上年同期为 3.82 亿美元。

截至第二季度末，Uber 拥有的无限制性现金、现金等价物和短期投资为 55 亿美元。

第二季度，Uber 月活跃消费者人数为 1.37 亿，同比增长 12%，环比增长 5%。出行次数为 23 亿次，同比增长 22%，环比增长 7%。

业绩展望：

Uber 预计，2023 年第三季度订单总额将达到 340 亿美元至 350 亿美元。

调整后的 EBITDA 将达到 9.75 亿美元至 10.25 亿美元。

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