Uber 安全员在世界首例致命自动驾驶车祸中认罪，判处三年缓刑

IT之家 8 月 1 日消息，据外媒 Insider 报道，世界首起涉及自动驾驶汽车的致命碰撞事故日前进行了最终宣判，Uber 自动驾驶汽车的安全员认罪并被判处三年缓刑。

IT之家经过查询得知，这起事故发生在 2018 年，Uber 彼时正在美国亚利桑那州坦佩测试旗下自动驾驶汽车，Rafaela Vasque 在该汽车测试项目中担任安全员（随车驾驶员），检察官将 Rafaela Vasque 描述为车辆的 "眼睛和耳朵"，但因该安全员“玩忽职守”，在自动驾驶测试期间，用手机播放电视节目 "The Voice"，从而导致其未能注意到路况，并最终造成一名 49 岁妇女 Elaine Herzberg 死亡。

▲ 图源 Insider

调查人员称，汽车在碰撞 Elaine Herzberg 前，传感器已经有所提示，却并未触发自动刹车，而驾驶员 Rafaela Vasqu 却沉迷于电视节目中，直到反应过来才刹车，但为时已晚。

该事故造成了一定争议，业界普遍认为，驾驶员与自动驾驶公司都应当为 Elaine Herzberg 的死亡负责，然而亚利桑那州检察官办公室在 2019 年裁定，Uber 不会因这起车祸面临刑事指控。

美国国家运输安全委员会在同年晚些时候对 Uber 进行了调查，并强调了该公司存在的一系列安全问题。委员会称，Uber 公司 "安全风险评估程序不足"，对安全员过度信任，而安全员却并不尽职，最终导致了悲剧的产生。

在车祸发生后，Uber 立即停止了自动驾驶测试。因民众广泛声讨，该公司选择无限期中止旗下自动驾驶业务，将其自动驾驶成果移交给 Alphabet 旗下的 Waymo 无人驾驶合作，后者目前正在凤凰城提供自动驾驶汽车出行服务。

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