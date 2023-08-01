Uber 安全员在世界首例致命自动驾驶车祸中认罪，判处三年缓刑

IT之家 8 月 1 日消息，据外媒 Insider 报道，世界首起涉及自动驾驶汽车的致命碰撞事故日前进行了最终宣判，Uber 自动驾驶汽车的安全员认罪并被判处三年缓刑。
IT之家经过查询得知，这起事故发生在 2018 年，Uber 彼时正在美国亚利桑那州坦佩测试旗下自动驾驶汽车，Rafaela Vasque 在该汽车测试项目中担任安全员（随车驾驶员），检察官将 Rafaela Vasque 描述为车辆的 "眼睛和耳朵"，但因该安全员“玩忽职守”，在自动驾驶测试期间，用手机播放电视节目 "The Voice"，从而导致其未能注意到路况，并最终造成一名 49 岁妇女 Elaine Herzberg 死亡。
调查人员称，汽车在碰撞 Elaine Herzberg 前，传感器已经有所提示，却并未触发自动刹车，而驾驶员 Rafaela Vasqu 却沉迷于电视节目中，直到反应过来才刹车，但为时已晚。
该事故造成了一定争议，业界普遍认为，驾驶员与自动驾驶公司都应当为 Elaine Herzberg 的死亡负责，然而亚利桑那州检察官办公室在 2019 年裁定，Uber 不会因这起车祸面临刑事指控。
美国国家运输安全委员会在同年晚些时候对 Uber 进行了调查，并强调了该公司存在的一系列安全问题。委员会称，Uber 公司 "安全风险评估程序不足"，对安全员过度信任，而安全员却并不尽职，最终导致了悲剧的产生。
在车祸发生后，Uber 立即停止了自动驾驶测试。因民众广泛声讨，该公司选择无限期中止旗下自动驾驶业务，将其自动驾驶成果移交给 Alphabet 旗下的 Waymo 无人驾驶合作，后者目前正在凤凰城提供自动驾驶汽车出行服务。
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