渠道商爆料：华为高端 5G 手机最快 10 月后上市

IT之家 8 月 1 日消息，今年 6 月中旬，有消息称“高通恢复对华为提供 5G 芯片供应”而华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东对《第一财经》表示“这是假消息”。

据腾讯《深网》，有渠道商表示华为高端 5G 手机或 10 月后上市。

据他所说，华为终端 BG 某高管最早今年 6 月就曾透露 10 月份以后会有重大的消息公布。后来，又有华为内部人士向他暗示“华为 10 月份会推出 5G 手机”，但要想在分货时分到更多的 5G 手机则需要现在在提货时提更多的鼎桥 M40 等华为智选产品。

对此，华为另外一个区域的核心大渠道商表示，“6 月初，渠道中确实有传华为 10 月份会有 5G 手机，但即使有目前也只是小批量生产，预计仅有核心大商才能分到货，和现在华为 Mate X3 销售通路类似。”

“对于核心大商来说，华为推出的商品都要跟进，后来华为推出的智能家居和问界汽车，满足条件的核心大商都要跟进。”

不过他也提到，与此前主要经营华为手机相比，无论是智能家居还是汽车业务都无法保证华为大商的盈利。因此，提升华为旗舰手机供货量是渠道商当下的最大诉求。

参考IT之家此前报道，路透社此前表示，华为当前有技术有能力使用自己的半导体设计工具，并通过中芯国际合作量产 5G 芯片，有望在今年年底重返 5G 手机市场，但初期 5G 芯片的良率低于 50%，出货量将限制在 200-400 万块左右。

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