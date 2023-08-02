华为鸿蒙 HarmonyOS 4 小艺语音助手升级 AI 大模型，支持自动写文案

IT之家 8 月 2 日消息，华为 HDC 2023 开发者大会将于 8 月 4 日举行，届时将带来大家期待的鸿蒙 HarmonyOS 4 系统。

根据华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东的最新预热，华为手机的小艺语音助手已升级支持大语言模型，可以像目前火热的 AI 聊天机器人那样，直接根据要求写出一段微博文案。

刚刚我发了一条微博，邀请大家来参加今年的 HDC.Together 2023 华为开发者大会，但大家一定想不到，刚才那条微博文案，是即将升级的小艺帮我写的！鸿蒙世界很快将带来更聪明、更贴心的全新体验。大家可以观看下面的录屏，看看小艺是怎么做到的！

以下为余承东通过小艺写成的微博文案内容，IT之家摘录如下：

8 月 4 日，#HDC.Together2023#华为开发者大会即将盛大开幕，我们将带你一起探索鸿蒙世界的最新进展，解锁未来的无限可能。无论你是开发者还是用户，我们都邀请你一起参加这场科技盛宴，共同绘制鸿蒙世界的新蓝图。

从余承东发布的录屏视频可以看到，小艺生成的内容下方有一行小字，写有“由 AI 模型自动生成”，预计是接入了自家的华为云盘古大模型。

华为鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统即将发布，届时IT之家将为大家带来第一手的功能介绍和升级资讯，大家可以期待一下用上 AI 模型小艺语音助手的体验。

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