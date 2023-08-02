AMD 第二季度营收 53.59 亿美元，净利润同比下降 94%

北京时间 8 月 2 日早间消息，AMD 今天公布了该公司的 2023 财年第二季度财报。报告显示，AMD 第二季度营收为 53.59 亿美元，与去年同期的 65.50 亿美元相比下降 18%，与上一季度的 53.53 亿美元相比基本持平；净利润为 2700 万美元，与去年同期的 4.47 亿美元相比下降 94%，相比之下上一季度的净亏损为 1.39 亿美元，相当于同比增长 119%；每股收益为 0.02 美元，与去年同期的 0.27 美元相比下降 93%，相比之下上一季度的每股亏损为 0.09 美元，相当于同比增长 122%。

AMD 第二季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，，从而推动其股价在盘后交易中大幅上涨近 6%。

主要业绩：

在截至 7 月 1 日的这一财季，AMD 的净利润为 2700 万美元，与去年同期的 4.47 亿美元相比下降 94%，相比之下上一季度的净亏损为 1.39 亿美元，相当于同比增长 119%；每股收益为 0.02 美元，与去年同期的 0.27 美元相比下降 93%，相比之下上一季度的每股亏损为 0.09 美元，相当于同比增长 122%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后净利润为 9.48 亿美元，与去年同期的调整后净利润 17.07 亿美元相比下降 44%；调整后每股收益为 0.58 美元，与去年同期的调整后每股收益 1.05 美元相比下降 45%，但这一业绩仍旧略微超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31 名分析师此前平均预期 AMD 第二季度调整后每股收益将达 0.57 元。

AMD 第二季度营收为 53.59 亿美元，与去年同期的 65.50 亿美元相比下降 18%，与上一季度的 53.53 亿美元相比基本持平，这一业绩也略微超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师平均预期 AMD 第二季度营收将达 53.1 亿美元。

AMD 第二季度运营支出为 24.71 亿美元，与去年同期的 25.08 亿美元相比下降 1%，与上一季度的 25.14 亿美元相比下降 2%。其中，研发支出为 14.43 亿美元，相比之下去年同期为 13.00 亿美元，上一季度为 14.11 亿美元；营销、总务和行政支出为 5.47 亿美元，相比之下去年同期为 5.92 亿美元，上一季度为 5.85 亿美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后运营支出为 16.05 亿美元，与去年同期的 15.62 亿美元相比增长 3%，与上一季度的 15.87 亿美元相比增长 1%。

AMD 第二季度运营亏损为 2000 万美元，相比之下去年同期的运营利润为 5.26 亿美元，相当于同比下降 104%，而上一季度的运营亏损为 1.45 亿美元，相当于同比增长 86%。AMD 第二季度运营利润率为 0%，与去年同期的 8% 相比下降 8 个百分点，与上一季度的-3% 相比上升 3 个百分点。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后运营利润为 10.68 亿美元，与去年同期的运营利润 19.82 亿美元相比下降 46%，与上一季度的运营利润 10.98 亿美元相比下降 3%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后运营利润率为 20%，与去年同期的 30% 相比下降 10 个百分点，与上一季度的 21% 相比下降 1 个百分点。

AMD 第二季度毛利润为 24.43 亿美元，与去年同期的 30.28 亿美元相比下降 19%，与上一季度的 23.59 亿美元相比增长 4%。AMD 第二季度毛利率为 46%，与去年同期的 46% 相比持平，与上一季度的 44% 相比上升 2 个百分点。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后毛利润为 26.65 亿美元，与去年同期的 35.38 亿美元相比下降 25%，与上一季度的 26.75 亿美元相比基本持平。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后毛利率为 50%，与去年同期的 54% 相比下降 4 个百分点，与上一季度的 50% 相比持平。

各部门业绩：

按业务部门划分，AMD 第二季度来自于数据中心部门的净营收为 13.21 亿美元，相比之下去年同期为 14.86 亿美元，上一季度为 12.95 亿美元；运营利润为 1.47 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 4.72 亿美元，上一季度的运营利润为 1.48 亿美元。

AMD 第二季度来自于客户业务的净营收为 9.98 亿美元，相比之下去年同期为 21.52 亿美元，上一季度为 7.39 亿美元；运营亏损为 6900 万美元，相比之下去年同期的运营利润为 6.76 亿美元，上一季度的运营亏损为 1.72 亿美元。

AMD 第二季度来自于游戏业务的净营收为 15.81 亿美元，相比之下去年同期为 16.55 亿美元，上一季度为 17.57 亿美元；运营利润为 2.25 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 1.87 亿美元，上一季度的运营利润为 3.14 亿美元。

AMD 第二季度来自于嵌入式业务的净营收为 14.59 亿美元，相比之下去年同期为 12.57 亿美元，上一季度为 15.67 亿美元；运营利润为 7.57 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 6.41 亿美元，上一季度的运营利润为 7.98 亿美元。

AMD 第二季度来自于其他所有业务的运营亏损为 10.80 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 14.50 亿美元，上一季度的运营亏损为 12.33 亿美元。

业绩展望：

AMD 预计，2023 财年第三季度营收将达 57 亿美元左右，上下浮动 3 亿美元，这一业绩展望未能达到华尔街分析师预期；不按照美国通用会计准则的毛利率预计将会达到 51% 左右。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师平均预期 AMD 第三季度营收将达 58.2 亿美元。

股价变动：

当日，AMD 股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.20 美元，报收于 117.60 美元，涨幅为 2.80%。在随后截至美国东部时间 1 日下午 4 点 28 分（北京时间 2 日凌晨 4 点 28 分）的盘后交易中，AMD 股价再度上涨 6.80 美元，至 124.40 美元，涨幅为 5.78%。过去 52 周，AMD 的最高价为 132.83 美元，最低价为 54.57 美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。