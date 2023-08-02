消息称三星 Galaxy S24 / S24 + 手机配备 LTPO 屏幕，超窄边设计

IT之家 8 月 2 日消息，据 博主 @i 冰宇宙 爆料，三星 Galaxy S24 / S24 + 手机预计配备 LTPO 屏幕，并且会跟进苹果、小米的窄边框设计。

三星 Galaxy S21 Ultra 是 Galaxy S 系列中第一款使用 LTPO 显示屏的产品，最低刷新率可以做到 1Hz，更低的刷新率会带来更低的功耗，通过降低刷新率来节省大量的电量。Galaxy S21 和 S21 + 并未配备 Ultra 同款屏幕，Galaxy S22 / S22 + 甚至今年的 Galaxy S23 / 23 + 都是如此。

▲ 小米 13 ，图源小米官网

另外，小米等厂商的旗舰产品已经采用超窄边框设计，例如小米 13 便做到了视觉四边等宽，该手机三边宽度为 1.61mm，下巴宽为 1.81mm，屏占比高达 93.3%。如果爆料属实，三星 S24 / S24 + 的正面观感有望进一步提升。

▲ Galaxy S23 Ultra，图源三星官网

IT之家汇总三星 Galaxy S24 系列信息如下：

Galaxy S24 配备窄边框 LTPO 显示屏；

Galaxy S24 + 配备窄边框 LTPO 显示屏，屏幕尺寸为 6.65英寸，4900mAh 电池（典型值），8GB 内存（起）；

Galaxy S24 Ultra 采用钛金属中框，5000mAh 电池（典型值），四摄相机模组。

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